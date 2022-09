Coalitia de guvernare a decis, in sedinta de luni seara, ca masura compensarii pretului carburantilor cu 50 de bani sa mai ramana in vigoare inca trei luni, afirma surse politice. Sursele citate au precizat ca masura va fi aplicata atat pentru benzina, cat si pentru motorina. Liderii politici au decis ca preturile la carburanti – benzina si motorina – sa fie in continuare compensate cu 50 de bani pe litru inca trei luni, au relatat aceleasi surse, impactul prelungirii masurii fiind estimat la 175 de milioane de lei pe luna, noteaza news.ro. The post Coalitia de guvernare a decis prelungirea…