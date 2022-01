Surse din coalitie afirma ca nivelul acestor amenzi ar urma sa ajunga pana la 200.000 de lei. Ordonanta privind masurile din energie a fost pusa deja in consultare publica si ar urma sa fie adoptata in sedinta de Guvern de saptamana aceasta. Liderii coalitiei trebuie sa gaseasca, insa, si o serie de masuri pentru perioada dupa 1 aprilie, social-democratii insistand ca este nevoie de un pret reglementat la energie electrica si gaze naturale. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca a fost finalizata si pusa in consultare publica Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea…