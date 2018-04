Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele parțiale date de presa ungara arata ca Viktor Orban și FIDESZ ar fi pierdut majoritatea de doua treimi, dar ar urma sa caștige majoritatea simpla, informeaza Revista 22.Rezultatele primului sondaj realizat de institutul de cercetare Median (considerat foarte credibil) anunța urmatoarele…

- La cinci zile dupa alegerile legislative desfasurate pe 4 martie in Italia, raportul de forte a fost deja stabilit, insa traducerea voturilor in numar de locuri in parlament nu este nici acum definitiva, din cauza unei legi electorale extrem de complicate, informeaza vineri AFP. Dupa cum se explica…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta Asa cum anuntasera sondajele,…

- Echipa de baschet Gama a obținut victorie in prima partida din cadrul semifinalelor Campionatului Moldovei. Formația din Cahul a caștigat dramatic la o diferența de un singur punct, scor 86-85. Victoria lui Gama a fost amarata de accidentarea lui Kevin Laury.

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Inițiativa fostului premier socialist Ferenc Gyurcsany de a-i priva de dreptul de vot pe maghiarii din diaspora care au primit cetațenie ungara, grație legilor regimului Viktor Orban, a inceput sa fie susținuta pe mai multe grupuri create pe Facebook. Guvernul, care se bazeaza pe voturile din diaspora,…

- Getafe a invins fara drept de apel la scor de neprezentare, scor 3-0 (1-0) formatia Celta Vigo in ultimul meci din cadrul etapei a XXIV-a din La liga. Victoria gazdelor a fost obtinuta gratie reusitelor semnate de Angel (min.37, 85) si Molina (min.51). In urma succesului obtinut in fata celor de la…

- Presa italiana scrie, vineri, despre victoria echipei FCSB in Liga Europa, impotriva formatiei Lazio Roma, scor 1-0, mentionand ca gruparea bucuresteana este una “modesta” si ca italienii continua seria meciurilor fara victorie.“Gnohere o pedepseste pe Lazio: meciul tur este al Stelei”, a…