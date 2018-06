Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de dreapta italiana, condusa de Liga, a inregistrat un nou succes electoral duminica, in cadrul unui scrutin local partial in care a obtinut victoria in mai multe mari orase, in timp ce celelalte forte politice au stagnat, relateaza AFP, informeaza Agerpres.In total, 6,7 milioane…

- A inceput tiparirea buletinele de vot pentru turul doi de scrutin organizat in Capitala. In total, vor fi scoase de sub tipar aproape 635 de mii de buletine in romana si in rusa. Procesul a fost supravegheat de membrii Comisiei Electorale Centrale si ofiterii SIS.

- Alegerile generale din Italia au determinat o perioada de peste doua luni de consultari, negocieri și incercari de a forma guvernul. Disputele dintre Silvio Berlusconi, președintele Forza Italia și șeful de la Cinque Stele, Luigi di Maio, a facut ca formula finala de coaliție sa excluda acordul inițial…

- Alegeri locale vor avea loc duminica in sapte localitati din Republica Moldova, inclusiv la Chisinau si Balti, informeaza presa de peste Prut, preia Agerpres.In total, in cursa electorala s-au inscris 30 de candidati, dintre care 8 femei si 22 barbati. Cei mai multi candidati la functia…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi poate sa candideze din nou pentru o functie publica. Berlusconi, in varsta de 81 de ani, a fost condamnat in 2013 pentru frauda fiscala. Acum însa a fost „reabilitat” printr-o decizie a tribunalului din Milano. …

- Fostul sef de guvern italian Silvio Berlusconi, condamnat in august 2013 la o pedeapsa de ineligibilitate pentru frauda fiscala, poate din nou sa participe la alegeri dupa o decizie de ''reabilitare'' emisa de tribunalul din Milano, relateaza sambata cotidianul Il Corriere della Sera, citat de AFP.

- Luigi Di Maio, liderul Miscarii Cinci Stele din Italia (M5S), a cerut, luni, organizarea unor noi alegeri parlamentare in luna iunie pentru a depasi impasul politic cauzat de esecul partidelor de a forma o coalitie guvernamentala dupa alegerile din luna martie, relateaza site-ul Politico.eu.…

- Candidatul Partidului Unitatii Nationale, Constantin Codreanu, sustine ca unica sansa pentru ca municipiul Chisinau sa treaca peste problemele actuale este sa ajunga in UE, iar singura poarta catre UE este Romania.