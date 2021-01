Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ioan Mang a salutat constituirea Gruparii umaniste social-liberale in Parlament, apreciind ca este bine ca alaturi de PSD sa existe o mișcare mai apropiata de centru. "Doamna Cataniciu n-a plecat de langa noi, tot aici va fi, are cabinetul la partid, in locul cabinetului domnului…

- Președintele Comisiei pentru cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR), a anunțat sambata ca dupa revenirea parlamentarilor din vacanța va incepe „curațenia” in TVR prin schimbarea șefei televiziunii publice și a reprezentanților PSD din conducerea TVR. Citește și: Dana Budeanu a…

- Seful CJ Cluj, Alin Tise, a lansat, luni, un nou atac la adresa conducerii centrale pe tema desemnarii ministrilor din Guvern Citu, precizand faptul organizatia Cluj nu a dat un vot pentru sustinerea niciunei persoane pentru a functia de ministru, aluzie la numirea lui Adrian Oros la Agricultura.

- Guvernul de la Berlin a repatriat mai multi cetateni germani care erau membri ai gruparii Stat Islamic si fusesera capturati in nordul Siriei, a anuntat sambata media germane, citate de DPA, potrivit AGERPRES. Trei femei si copiii lor, precum si mai multi copii orfani se afla printre persoanele…

- Guvernul de la Berlin a repatriat mai multi cetateni germani care erau membri ai gruparii Stat Islamic si fusesera capturati in nordul Siriei, a anuntat sambata media germane, citate de DPA. Trei femei si copiii lor, precum si mai multi copii orfani se afla printre persoanele aduse in Germania si care…

- In pofida reducerii prezentei militare a SUA in Irak, Bagdadul doreste mentinerea in continuare a fortelor americane pentru a lupta impotriva gruparii Stat Islamic, a declarat joi seful comandamentului militar american in Orientul Mijlociu, generalul Kenneth McKenzie, relateaza AFP. Prezenta continua…

- Atacatorul de la Viena este un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista, a confirmat ministrul austriac de interne Karl Nehammer pentru agentia APA citata de Agerpres. Potrivit lui Nehammer, Kujtim Fejzulai, atacatorul ucis de fortele…