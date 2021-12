Stiri pe aceeasi tema

- Deputații discuta astazi in comisia de sanatate acest proiect de lege, potrivit realitatea.net. In cadrul negocierilor care au avut loc intre PNL și PSD, social-democratii au lansat o noua propunere legata de legea privind implementarea certificatului verde. PSD vrea sa introduca un amendament care…

- In cadrul negocierilor care au avut loc intre PNL și PSD, social-democratii au lansat o noua propunere legata de legea privind implementarea certificatului verde. PSD vrea sa introduca un amendament care sa prevada testarea gratuita timp de 60 de zile pentru angajati (teste rapide), urmand ca dupa 60…

- George Simion, copreședintele AUR, a avut o noua ieșire violenta la adresa parlamentarilor și i-a calificat drept ”criminali” pe deputații care susțin proiectul legislativ care prevede obligativitatea certificatului verde la locul de munca. ”Criminalii pe care i-ați vazut in parlament voiau sa treaca…

- Sunt sanse mari sa se intample acest lucru, dupa ce si PSD pare ca se va alatura PNL, UDMR si USR pentru sustinerea acestei initiative. Liderul social democrat, Marcel Ciolacu a spus la sfarsitul saptamanii ca certificatul verde este o prioritate pentru romani in actualul context european. Proiectul…

- Proiectul de lege care prevede introducerea certificatului verde COVID pentru personalul medical, dar și in cazul instituțiilor publice, inclusiv Parlamentul, și in cladirile de birouri a fost respinsa de Senat la un singur vot. Senatoarea Cristina... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In ziua in care Austria a inregistrat cel mai mare numar de infectari din 2021, aproape 3.800, Guvernul de la Viena a anunțat ca certificatul verde va fi obligatoriu pentru locul de munca, acolo unde in birou exista mai mult de o persoana, relateaza Agerpres. O masura similara este deja in vigoare,…

- Ministrul interimar al Muncii și Protecției Sociale a anuntat marti seara, la Digi 24, ca certificatul verde trebuie sa fie valorificat și ar trebui sa acționeze ca „pașaport de acces la munca”...