Coaliția, blocată în impozitarea progresivă. Ce vrea PSD, ce anunță Ciucă Impozitarea progresiva și cota unica sunt temele economice majore din Coaliție, pe care PSD și PNL nu se ințeleg deloc. „Ordonanta urmeaza sa fie prezentata saptamana viitoare in coalitie si in momentul in care Ministerul de Finante va prezenta toate datele, le vom analiza si le vom agrea impreuna cu partenerii de coalitie, imediat, ca va fi in sedinta de miercuri a Guvernului sau intr-o sedinta de Guvern ulterioara, cert este ca saptamana viitoare vom adopta aceasta ordonanta. Prevede o randuiala in ceea ce priveste cheltuielile la buget si aici ne referim la bunuri si servicii. Ne referim la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

