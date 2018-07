Coaliţia ar putea lua astăzi,o decizie în privinţa suspendării preşedintelu Coalitia ar putea lua astazi,o decizie in privinta suspendarii presedintelu Astazi este asteptata o sedinta a coalitiei de guvernare care ar putea lua o decizie în privinta suspendarii presedintelui Klaus Iohannis, dupa cum a anuntat recent presedintele PSD, Liviu Dragnea. Punerea în discutie a masurii vine în contextul în care seful statului amâna sa ia o hotarâre în privinta revocarii din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea în acest sens facuta de ministrului Justitiei,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- Liderul PSD a declarat, la Palatul Parlamentului, ca se va discuta in coaliție daca mai așteapta o decizie din partea lui Klaus Iohannis sau nu, cu privire la decizia de revocare a Laurei Codruța Kovesi, precizand ca varianta suspendarii nu este scoasa. "O sa discutam in coaliție, daca mai…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat in exclusivitate pentru realitatea.net, ca in opinia sa, in ședința de astazi, partidul va da o decizie de susținere pentru Liviu Dragnea, astfel incat acesta sa ramana la conducerea PSD, chiar daca are o condamnare in prima instanța la inchisoare…

- Ministrul Jutitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Curtii Cosntitutionale privind conflictul cu presedintele tarii ”nu adauga nimic la Constitutie, nu schimba nimic din arhitectura statului de drept” si ”nu schimba nimic din raporturile stabilite de Constitutie intre autoritatile care au fost…

- Curtea Constitutionala arata, in comunicatul oficial privind decizia de existenta a conflictului institutional intre presedinte si ministrul Justitiei, ca seful statului urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.…

- CCR va discuta pe 10 mai "conflictul intre autoritatile statului" Curtea Constitutionala va discuta pe 10 mai cererea de solutionare a conflictului între autoritati determinat de refuzul presedintelui României de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara ca se consulta cu presedintele Klaus Iohannis de cate ori este necesar pe teme importante. Prezent la Antena 3, Ludovic Orban a fost intrebat cat de des vorbeste cu presedintele Klaus Iohannis. "De cate ori este necesar. (...) De fiecare data…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca decizia presedintelui Klaus Iohnnis privind revocarea sefei DNA Laura Codruta Kovesi este "cronica unei decizii care este cunoscuta" si reitereaza faptul ca niciunul dintre motivele ministrului Justitiei de revocare a acesteia nu are "niciun temei serios".…