Stiri pe aceeasi tema

- Vizita edilului-sef in Israel este corelata cu o misiune diplomatica si economica organizata in Israel in perioada 13 - 18 mai de Camera de Comert si Industrie Iasi cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie Israel-Romania. Primarul Mihai Chirica se afla in Israel incepand de duminica, 13 mai, urmand…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) a organizat, in Aula Carol I din sediul sau istoric, prima editie a conferintei „FOCUS BUCURESTI: dezvoltare urbana, economie, mobilitate”, manifestare inclusa in programul evenimentelor speciale dedicate aniversarii a 150 ani de funcționare…

- CHIȘINAU, 18 apr — Sputnik. La Chișinau se va desfașura Forumul Economic pentru Cooperare Interregionala Moldova-Belarus și o expoziție de marfuri din Republica Belarus la care vor participa circa 180 de agenți economici. © AFP 2018 / SERGEI GAPONAlexandr Lukașenko iși incepe astazi vizita…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la Salonul International de Automobile Bucuresti - SIAB 2018, care se desfașoara la Romexpo.Salonul International de Automobile Bucuresti se desfasoara pana pe 1 aprilie. Președintele a fost intampinat de Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și…

- Ambasadorul Republicii Belarus in Romania, E.S. Andrei M. Grinkevich, a efectuat luni o vizita de lucru in județul Hunedoara. La intalnirea cu ambasadorul, care a avut loc la Prefectura Hunedoara, au participat prefectul Județului Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely; viceprimarul Municipiului…

- FONDURI…Mai multi antreprenori s-au adunat la conferinta organizata la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura, pentru a se informa cum sa devina antreprenori de succes in mediul urban. Acestia au si posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile in valoare de 32.000 de euro pentru a-si…

- In perioada 16-20 aprilie a.c., in marja vizitei oficiale a Altetei Sale Regale, Principele Radu la Amman, la invitația suveranului iordanian, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza o misiune economica in Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul misiunii economice va…

- Controversatul om de afaceri Georgica Cornu a fost reales pentru a patra oara in funcția de președinte al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT). Daca in alți ani a avut și contracandidați, de aceasta data Cornu a alergat singur pe culoar, probabil și fiindca miza funcției nu mai…