- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se indreapta catre iesirea din prim planul politicii israeliene dupa 12 ani. Asta dupa ce partidul de extrema dreapta condus de Naftali Bennett a anuntat ca sprijina eforturile de formarea a unei coalitii guvernamentale anti-Netanyahu.

- Liderul partidului israelian de extrema-dreapta Yamina, Naftali Bennett, si-a anuntat, duminica, sustinerea in favoarea unui ''guvern al schimbarii'' in Israel pentru a-l inlatura pe premierul Benjamin Netanyahu, o miscare ce ar putea insemna sfarsitul celui mai lung mandat de prim-ministru din istoria…

- Echipa feminina de handbal HC Dunarea Braila a transferat-o pe extrema dreapta braziliana Jessica Da Silva Quintino, a anuntat clubul, vineri, pe pagina sa de Facebook. Jessica Quintino vine la Braila de la echipa Odense, grupare cu care a jucat in acest sezon in Liga Campionilor, ajungand pana in a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a oferit luni liderului dreptei radicale Naftali Bennett sa asigure in premiera functia de sef al guvernului, in cadrul unui eventual acord de rotatie la putere, informeaza AFP, in ajunul expirarii termenului limita pentru formarea unui nou guvern. Premierul…

- Ministrul socialist spaniol al turismului, Reyes Maroto, a primit un plic continand "un cutit insangerat", la cateva zile dupa ce scrisori de amenintare cu moartea, impreuna cu gloante, au fost trimise altor cateva personalitati de stanga, a afirmat luni o inalta responsabila socialista, potrivit…

- Zeci de oameni au fost raniti, joi seara, in confruntarile din Ierusalimul de Est dintre evreii activisti de extrema dreapta, palestinieni si politia israeliana, relateaza BBC preluat de news.ro Sute de evrei ultranationalisti, care au scandat „Moarte arabilor!”, s-au confruntat cu demonstrantii…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a lansat miercuri un apel liderilor partidelor de dreapta sa i se alature pentru a forma o coalitie guvernamentala, in primul sau discurs de dupa alegeri, noteaza AFP preluat de agerpres. Dupa alegerile parlamentare de la 23 martie, partidul Likud (dreapta)…

