Coaliția a fost păcălită! Se reîntoarce supra-birocratizarea O neatenție a parlamentarilor Coaliției de guvernare a facut ca o masura birocratica eliminata anul trecut sa fie repusa intr-un act normativ. Este vorba despre un amendament care a reintrodus declarația de beneficiar real, adica declarația pe care firmele și ONG-urile trebuie sa o completeze cu date pe care statul deja le are. Romania va pierde o șansa ISTORICA. Anunț sumbru din PSD Scaparea parlamentarilor Coaliției a fost sesizata de ministrul Economie, Claudiu Nasui. ”Ieri am aflat cu stupoare ca s-a strecurat un amendament in parlament prin care s-a reintrodus aceasta declarație inutila.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

