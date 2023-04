Ministrul Finantelor a facut in sedinta coalitiei o prezentare a situatiei economice, aratand ca exista o colectare mai mica la bugerul de stat, sub tinta asumata de ANAF. Astfel, din luna septembrie, suma care a a ramas necolectata a fost de 5 miliarde de lei. Coalitia a decis reducerea cheltuielilor bugetare cu 20 de miliarde de lei, dar fara a taia de la investitii. Astfel, masurile discutate vizeaza reducerea numarului de membri din Consiliile de Administratie ale companiilor de stat si reducerea valorii indemnizatiilor de sedinta. In paralel se vor lua si masuri de crestere a colectarii…