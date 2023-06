Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul reforma pensiilor speciale ajunge, de astazi, in dezbaterea Camerei Deputatilor, cu modificari semnificative fata de varianta adoptata in Senat. Printre schimbarile propuse se numara cresterea varstei de retragere din activitate si pentru cei care pot iesi acum mai repede la pensie si impozitarea…

- Proiectul de eliminare a pensiilor speciale, depus de Alfred Simonis (liderul de grup al PSD), ar urma sa aiba un parcurs care sa respecte toți pașii procedurali, pentru a nu pica la CCR, susține inițiatorul. PNL și UDMR susțin „de principiu” demersul, dar vor sa analizeze inainte inițiativa PSD.

- Parlamentarii USR le cer celor de la PSD sa voteze proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor depus deja pe formațiunea din opoziție in urma cu un an, nu pe cel pe care social-democrații se lauda ca l-au depus acum, pe 6 iunie. USR acuza social-democrații ca au facut copy-paste…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, a afirmat, marti, referitor la faptul ca PSD a depus in Parlament un proiect de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, ca spera ca acest act normativ sa nu fie "o smecherie", mentionand ca USR a depus un proiect pe aceasta tema inca de anul trecut…

- 843 de foști parlamentari primesc pensii speciale, numarul fiind in creștere fața de anul trecut. Deși discuta de reforma veniturilor „specialilor“, Coaliția nu se atinge și de banii ex-aleșilor din Legislativ.

- Presedintele USR, Catalin Drula, l-a acuzat luni pe presedintele PSD, Marcel Ciolacu, "de ipocrizie infioratoare" pe tema pensiilor speciale. "Marcel Ciolacu este de-o ipocrizie infioratoare pe tema pensiilor speciale. In timp ce la TV face declaratii razboinice, in Parlament blocheaza de un an de zile…

- Proiectul pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a Senatului, mai multe amendamente urmand a fi dezbatute. Proiectul privind pensiile de serviciu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului, dupa ce comisiile de specialitate au dat, marti, un raport comun favorabil cu amendamente…