Coaliţia a decis ca în această săptămână să fie respinse, în comisii, rapoartele de activitate ale TVR şi SRR (surse) Coalitia de guvernare a decis, marti, ca in aceasta saptamana sa fie respinse rapoartele de activitate ale TVR si SRR in Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului, au declarat surse politice. Liderii coalitiei de guvernare au decis ca in aceasta saptamana, la nivel de comisii, sa fie respinse rapoartele de activitate ale celor doua institutii publice de presa, iar saptamana viitoare rapoartele de activitate ar urma sa fie respinse si in plenul comun. In urma respingerii rapoartelor de activitate vor fi revocati din functie si presedintii - directori generali ai TVR si SRR. Potrivit surselor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

