- Coaliția de guvernare a decis marți sa iși retraga toate amendamentele depuse in Camera Deputaților și in Senat pentru modificarea Codului Penal și al Codului de Procedura Penala. PSD și PNL au decis astfel și eliminarea pragului pentru abuzul in serviciu. Parlamentarii din Coaliție au renunțat marți…

- Coaliția a decis: Pragul la Abuzul in serviciu va fi de 9000 de lei, susțin surse din cadrul Coaliției.Propunerea a fost trimisa deja de ministrul Justiției la Comisia Juridica a Camerei Deputaților care va adopta modificarea in mod formal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderii coaliției de guvernare se vor intalni, astazi, de la ora 13.00, pentru a decide asupra pragului la abuz in serviciu. Ședința va fi una in format extins, asta pentru ca vor participa și prim-vicepreședinții, dar și ministrul Justiției, Catalin Predoiu.In cadrul dezbaterilor de ieri, liberalii…

- In urma discuțiilor dintre parlamentarii liberali și Predoiu, aceștia au propus ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 6.000 de lei, echivalentul a doua salarii, potrivit unor surse politice citate de News.ro.Joi, liberalii se vor reuni intr-o sedinta de partid, in cadrul careia se va…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a inceput, luni, dezbaterile generale asupra proiectului de lege privind abuzul in serviciu.Pana marti, la ora 13,00, se vor depune amendamente. De la ora 13.00 va incepe ședința Coaliției, iar comisia se va reuni tot marti, de la ora 15,00, pentru raport.…

- Modificarea Codului Penal și impunerea unui prag pentru abuzul in serviciu genereaza discuții aprinse in Parlament. In Senat a fost adoptata o lege care stabilește pragul la 250.000 de lei, dar in urma scandalului s-a convenit ca acesta va fi schimbat.Ministerul Justiției a propus un prag de 9000…

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit calendarul adoptarii noilor legi ale educației. Potrivit deciziei luate la Palatul Victoria, noile acte normative ar trebui sa primeasca votul final din partea Parlamentului pana cel tarziu pe 15 februarie și trimise Parlamentului. Votul final in forul legislativ…

- Liderii coaliției au stabilit, in ședința de marți, 10 ianuarie, calendarul adoptarii noilor legi ale educației. Potrivit unor surse politice, nu s-a ajuns la un acord cu privire la propunerea UDMR de adoptare prin angajarea raspunderii Guvernului, așa ca proiectele vor parcurge procedura legislativa…