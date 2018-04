Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciați hairstyliști din Romania, vorbește despre coafurile cel mai des alese de catre miresele din Romania și despre cum evolueaza tendințele in acest domeniu in acest an. Conform specialistului, in ceea ce privește coafurile de nunți, trendurile se schimba mai greu, nu in fiecare sezon ca in cazul altor tipuri de hairstyle. “Coafurile de nunta sunt un subiect sensibil. In acest caz particular nu asistam la o schimbare a tendințelor de la un sezon la altul. Trec de fiecare data ani buni pana cand apare un nou curent, insa, in principiu, coafurile de mireasa…