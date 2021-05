Coafura-sarmale#rezistă. Nicușor Dan explică ce-i cu pleata In cadrul conferinței de presa de vineri, primarul general a fost intrebat daca are de gand sa se tunda. In timpul conferinței de presa de la Primaria Capitalei, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a fost intrebat de un jurnalist daca nu-și „schimba coafura”. Edilul Bucureștilor are parul mult mai lung decat il avea atunci […] The post Coafura-sarmale#rezista. Nicușor Dan explica ce-i cu pleata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

