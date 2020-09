Coadă uriașă la secția de votare din Tunari. Imposibil de păstrat distanța Regulile dupa care se desfașoara aceste alegeri locale au facut ca aglomerația sa se mute in exteriorul secțiilor de votare. Imaginile școlii din Tunari au facut inconjurul televiziunilor, dupa ce peste o suta de persoane s-au așezat la rand, așteptand sa voteze, insa fara sa respecte regula distanțarii fizice. Alegatorii din Tunari au venit sa […] The post Coada uriașa la secția de votare din Tunari. Imposibil de pastrat distanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

