Coadă uriașă la centrul de testare de la aeroportul Otopeni. Românii pleacă în vacanță La aeroport s-au format doua cozi, una pentru oamenii care au avionul dupa ora 14:00 sau maine dimineața, alta pentru cei care trebuie sa plece mai devreme. La cozi stau inclusiv oameni cu copii mici, care și-au programat vacanța in strainatate. Unii dintre aceștia au venit insa tarziu și risca sa piarda avionul.Centrul de testare s-a deschis din 1 aprilie.Un test PCR facut intre orele 08:00 și 20:00 costa 350 de lei, iar cel facut noaptea poate ajunge și la 370 de lei. In cazul testelor antigen, prețul este de 150 de lei ziua și de 170 de lei noaptea. La centrele respective se testeaza, in medie,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

