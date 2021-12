Stiri pe aceeasi tema

- Roverul chinezesc Yutu 2 a descoperit un obiect misterios in forma de cub pe fata indepartata a Lunii, potrivit unei publicatii chineze de stiinta afiliata CNSA (Programul Spatial National din China).

- Dosar de corupție in vama Borș. 6 polițiști de frontiera au fost reținuți pentru luare de mita. Sunt acuzați ca pretindeau diferite sume de bani de la șoferii de camioane, pentru a le reduce timpul de așteptare in coloana care se forma pe Drumul European 60.

- Spitalul Universitar din București se afla intr-un scenariu sumbru, dupa ce morga spitalului este arhiplina, iar rudelor celor decedați așteapta ore intregi pentru a ridica trupul neinsuflețite. De asemenea, cadrele medicale trag semnale de alarma privind informațiile eronate pe care mulți pacienți…

- Ianis Hagi (23 de ani) e omul momentului la Rangers. Romanul a inscris in meciul cu Brondby din Europa League, 1-1, prilejul perfect pentru a primi laude din partea lui Kris Boyd (38 de ani), fostul mare atacant de pe Ibrox Park. Forma remarcabila a lui Ianis Hagi i-a atras atenția lui Kris Boyd, care…

- Inca de la primele ore, oamenii au venit in numar mare pentru a se imuniza la Centrul de Vaccinare Mioveni – Racovița. Potrivit conducerii Primariei Mioveni, numarul persoanelor care se vaccineaza a crescut foarte mult in ultimele zile. Oamenii s-au hotarat sa se imunizeze de teama bolii si pentru a…

- Curtea Spitalului Universitar din București este plina de ambulanțe care aduc tot mai mulți pacienți infectați cu COVID. Situația este critica, deoarece unitatea sanitara nu mai are niciun loc liber in secții, nici in cele normale, nici in cele de terapie intensiva. Bolnavii ajung in unitațile de primiri…

- Deputatul PNL si sustinator al lui Ludovic Orban in cursa interna pentru sefia partidului, Ionel Danca, a dat o lectie in discursul sau amintind de declaratiile premierului Florin Citu, potrivit carora, ar fi transat Congresul PNL. Liberalul s-a declarat „jignit” pentru ca nu a fost „inclus” in „Echipa…

- Cristiano Ronaldo este intr-o forma fizica excepționala și la varsta de 36 de ani. Portughezul a fost cel mai rapid jucator al lui Manchester United in victoria cu West Ham, scor 2-1, din Premier League. Revenirea lui Cristiano Ronaldo la Manchester United a fost un real succes. Starul portughez a inscris…