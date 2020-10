Coada șoricelului – ce beneficii are și cum se consumă planta medicinală Coada șoricelului este una dintre cele mai intalnite plante medicinale de pe solurile aspre, pașuni sau chiar de la marginea drumurilor. Este o planta cu frunze de culoarea verde inchis și mai multe flori albe sau roz, care poate fi recoltata pentru obținerea mai multor preparate medicinale benefice organismului.Coada șoricelului, achillea millefolium, este planta erbacee intalnita adesea in zonele de campie pana la regiunile de deal și la poalele munților. Numele latinesc al planetei se spune ca provine de la Ahile, eroul legendar, care a susținut ca a descoperit planta și a folosit-o pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

