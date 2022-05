Coada la Poștă va fi mai plăcută. Oficiile poștale vor avea standuri cu dulciuri și băuturi Oficiile poștale vor avea standuri cu produse alimentare dar și nealimentare, pe suprafețe mici din incinta. Compania Naționala Poșta Romana a anunțat, vineri, un parteneriat in acest sens cu retailul Auchan. Astfel, cozile interminabile la oficii vor fi mai ușor de suportat. Compania Naționala Poșta Romana va vinde produse alimentare și nealimentare in incinta oficiilor […] The post Coada la Poșta va fi mai placuta. Oficiile poștale vor avea standuri cu dulciuri și bauturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

