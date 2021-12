Iata ca procurorii anti-corupție ” incearca sa profite de gura de oxigen” oferita de panta descendenta a pandemiei de COVID -19 cat pot mai mult. Astfel ca, deși sistemul medical nu a fost inca zguduit decisiv, cel puțin pana acum, de ”tsunami”-ul marilor anchete anunțate, noi și noi contracte de achiziții semnate in toata aceasta […] The post Coada la DNA pentru ”Contractele ASSMB”! first appeared on Ziarul National .