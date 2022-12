Coadă imensă pentru o shaorma gratis! Un cântăreț cunoscut a anunțat că oferă porții la deschiderea unității Sute de tineri sunt la coada chiar acum, in București, pentru a primi shaorma. Restaurantul aparține unui cantareț care a anunțat ca azi, la deschidere, ofera porții gratis.Este vorba despre un interpret de manele, care și-a deschis o shaormerie in Capitala și a promis produse gratis celor care ii calca pragul la inaugurare.Mai mult, acesta va lua parte la eveniment și va sta cateva clipe alaturi de fanii sai care au venit in numar mare. Unii pentru el, alții pentru... shaorma. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

