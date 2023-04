Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul șapte in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de farmacii, cu peste 8.000 de unitați. Dar, daca raportam numarul de farmacii la 1 milion de locuitori, Romania urca pe locul patru in clasament, fiind devansata doar de Grecia, Bulgaria și Spania. Pentru a deschide o farmacie,…

- Romanii care vor sa calatoreasca in Bulgaria sunt avertizati de Ministerul de Externe de la Bucuresti ca de astazi si pana pe 31 martie, producatorii de cereale din statul vecin vor protesta in zona punctelor de control la trecerea frontierei cu tara noastra. Astfel, accesul masinilor va fi blocat pe…

- Dupa ce rețeaua de magazine Auchan a anunțat ca renunța la casele de marcat, proces implementat deja, iar clienții trebuie sa scaneze singuri produsele și sa plateasca, a venit și reacția lanțului francez: “colegii noștri din zona caselor raman la dispoziția oricarui client care are nevoie de ajutorul…

- Bucurestenii au profitat de vacanta elevilor, in aceasta saptamana, si au plecat in vacanta, in Bulgaria. Dar de ce acolo, si nu pe Valea Prahovei? Pentru conditiile mai bune si pentru preturile mai avantajoase. Foarte mulți romani, alaturi de germani sau englezi, aleg ca destinație de schi Bulgaria…

- Noul ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec , a declarat vineri, 17 februarie, la Digi24, ca ridicarea vizelor de calatorie pentru romanii care vor sa mearga in SUA este o problema pe care statul roman trebuie sa o gestioneze „prin educatie, ajutand oamenii sa inteleaga ce este necesar…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, 12 februarie, la Prima News, ca abordarea autoritaților de la București in timpul negocierilor pentru Schengen „nu a fost cea corecta”. „Sa nu credeti cumva ca romanii nu stiu adevarul si romanii nu stiu exact ce s-a intamplat…

- Suedia susține intrarea Romaniei in spațiul Schengen și, in calitate de țara care a preluat președinția Consiliului UE, promite ca dosarul va fi fi pe agenda unei reuniuni oficiale, a transmis joi ambasadoarea Suediei la Bucuresti, Therese Hyden. Exista insa o condiție esențiala. „Contam pe sustinerea…

- Atunci cand vine vorba de operațiunile care ar trebui sa le aduca siguranța propriei locuințe, romanii sunt preocupați in primul rand de plata impozitelor pe locuința și teren, dar nu dau nicio importanța asigurarii care sa le aduca despagubiri in cazul in care locuința le-ar fi afectata de dezastre…