Coadă de TIR-uri şi autovehicule atât la intrarea, cât şi la ieşirea din ţară prin PTF Giurgiu-Ruse TIR-urile care asteapta iesirea din tara prin PTF Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ trei kilometri, timpul de asteptare pentru efectuarea controlului, dar si pentru aplicarea masurilor de dezinfectie si verificarea declaratiilor pe proprie raspundere in contextul prevenirii pandemiei de COVID-19 fiind de 150 de minute.



"La PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, cozile de TIR-uri sunt si la intrarea, si la iesirea din tara, pentru ca si partea romana si partea bulgara aplica masurile suplimentare de dezinfectie si efectueaza verificarea declaratiilor pe proprie raspundere in contextul…

