Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au inceput sa fuga in masa din Rusia dupa ce președintele Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala pentru razboiul cu Ucraina. Civilii parasesc țara cu avionul, autobuzul, mașinile personale și chiar și pe jos, traversand hotarele cu țarile UE. Fii la curent cu cele mai…

- Desi Vladimir Putin a mobilizat doar rezervistii, au aparut semnale conform carora Rusia se pregateste de o mobilizare generala, ceea ce ar inseamna decretarea legii martiale pe teritoriul tarii.

- In așteptarea discursului lui Vladimir Putin, amanat pentru miercuri dimineața, rușii au inceput sa caute pe Google informații despre cum pot parasi țara sau cum pot scapa de armata, in cazul unei mobilizari generale in Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat vineri seara un nou apel catre statele Uniunii Europene sa interzica vizele pentru cetatenii rusi pentru a evita ca blocul sa devina un „supermarket” deschis oricui are mijloacele necesare pentru a intra, informeaza Reuters. Zelenski a declarat ca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat vineri seara, 12 august, un nou apel catre statele UE sa interzica vizele pentru cetatenii rusi pentru a evita ca blocul sa devina un ”supermarket” deschis oricui are mijloacele necesare pentru a intra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres .…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.