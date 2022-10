Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii unui avion care trebuia sa plece din Rusia spre Turcia au fost dați jos din aeronava imediat dupa imbarcare. Motivul: copilotului i-ar fi fost interzis sa paraseasca țara chiar inainte de decolare pentru ca fusese mobilizat, informeaza NEXTA.La scurt timp dupa imbarcarea in avionul care trebuia…

- Situație șocanta in Rusia, inainte de decolarea unui avion. Pasagerii zborului care trebuia sa plece din Rusia spre Turcia au fost dați jos de urgența din aeronava inainte sa decoleze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pasagerii unui avion care trebuia sa plece spre Luton de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava reclama ca au fost ținuți timp de aproape o ora in aeronava, fara aer condiționat, la temperaturi ridicate, din cauza unor probleme tehnice care au impiedicat decolarea, iar doi dintre calatori au leșinat,…

- Un avion care a decolat de pe aeroportul din Cluj Napoca a fost nevoit sa revina pe pista dupa cateva minute din cauza unei defectiuni la un motor. Potrivit celor relatate de Stirile Pro TV, in aeronava se aflau aproape 100 de pasageri care se indreptau spre Rhodos, in Grecia, dar acestia au fost nevoiti…

- O aeronava aparținand companiei Turkish Airlines, care zbura pe ruta Miami - Istanbul, a aterizat marți, pe aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni, intrucat unul dintre pasageri avea probleme medicale. Din pacate, pasagerul a fost declarat decedat, au transmis reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi…

- Pasagerii unei curse Ryanair care trebuie sa decoleze de pe Otopeni luni, la ora 13.55, spre Salonic, au aflat in aeroport ca nu exista avion care sa-i preia și sa-i duca la destinație. Reprezentanții companiei le-au spus ca abia dupa miezul nopții ar putea veni o aeronava dupa ei. Cursa Ryanair era…

- Un avion cargo cu opt persoane la bord s-a prabușit in apropierea orașului Kavala, in nordul Greciei, sambata seara tarziu, au anunțat pompierii și televiziunea de stat, citate de Reuters., potrivit hotnews.ro. Televiziunea de stat ERT a relatat ca aeronava era un Antonov An-12 deținut de o companie…

- VIDEO: Un avion ucrainean Antonov s-a prabușit in Grecia, in apropiere de Kavala Un avion Antonov s-a prabușit in Grecia, sambata seara, in apropiere de Kavala. Aeronava aparține unei companii din Ucraina, potrivit televiziunii de stat elene TV Ert, citate de Reuters. Aeronava zbura de la Nis (Serbia)…