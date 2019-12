Co-fondatorul Uber, Travis Kalanick, a demisionat si si-a vandut toate actiunile

Co-fondatorul Uber Travis Kalanick a demisionat din consiliul de administratie si si-a vandut toate actiunile la compania de ride-sharing, pentru a se concentra pe infiintarea unor "bucatarii fantoma" pentru servicii de livrare a mancarii.



Kalanick, care a contribuit la fondarea Uber in 2009 si a detinut la un moment dat controlul aproape complet asupra acesteia, a demisionat in 2017 din functia de director general, la presiunea investitorilor, in urma mai multor scandaluri, transmite Reuters.



El se va retrage din consiliul de administratie al Uber la sfarsitul acestui an,…