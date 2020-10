Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, fondatorul companiei Tesla, a declarat ca nici el, nici familia sa nu vor accepta vaccinul impotriva noului coronavirus atunci cand acesta va fi disponibil, informeaza Business Insider. Intr-un episod din „Sway”, un nou podcast al secțiunii de opinie din The New York Times gazduit de jurnalista…

- 74% dintre respondenti au declarat ca sunt dispusi sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, potrivit CNN. 97% dintre chinezi s-ar vaccina daca ar exista un vaccin disponibil. La polul opus, 54% dintre rusi ar fi dispusi sa se vaccineze. In SUA, 67% dintre respondenti au spus ca se…

- Vaccinarea impotriva coronavirusului ar trebui sa devina obligatorie in Australia, exceptie facand persoanele cu anumite probleme medicale, a declarat premierul australian Scott Morrison, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres. Liderul conservator a anuntat marti ca tara sa s-a asigurat ca va…

- Peste 30 de procurori generali din America au semnat scrisoarea destinata Guvernului din SUA. Ei cer ca Gilead sa nu mai fie singura companie care sa produca Remdesivir. Acest lucru ar duce la cresterea productiei, dar si la scaderea preturilor medicamentului, anunța MEDIAFAX.„Gilead nu ar…

- Averea lui Elon Musk, a crescut cu 5 miliarde de dolari dupa ce actiunile Tesla au ajuns luni, 20 iulie la 1.500 de dolari. Astfel, fondatorul companiei a devenit al cincilea cel mai bogat om din lume, cu o avere neta estimata la 74,2 miliarde de dolari, conform New York Post.