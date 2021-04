Co-directorul general al Netflix Reed Hastings a obţinut 612,13 milioane de dolari din exercitarea opţiunilor pentru acţiuni în 2020 Compania, al carei numar de abonati a depasit anul trecut 200 de milioane, in conditiile masurilor de carantina impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19, a consemnat in 2020 o crestere a pretului actiunilor de 67%. Hastings a cumparat anul trecut peste 1,33 de milioane de actiuni Netflix, prin exercitarea optiunilor pentru actiuni, potrivit unei declaratii destinate autoritatilor de reglementare. Pretul la care optiunile pentru actiuni pot fi exercitate este prevazut intr-un acord. Valoarea actiunilor la momentul achizitiei poate fi diferit fata de pretul convenit in acordul respectiv. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

