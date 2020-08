Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat luni o hotarare prin care s-a decis eliminarea Spaniei de pe lista tarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania.



"Avand in vedere situatia complexa generata de evolutia cazurilor noi de imbolnavire in Europa, precum si situatia furnizata astazi, 10.08.2020, de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor, potrivit careia rata cumulata de incidenta a cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportata la 100.000 de locuitori inregistrata in Spania se situeaza la valoarea…