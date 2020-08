Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta de luni seara, Hotararea numarul 39 prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista tarilor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania.

- Deși inițial, pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare in aceasta noapte, se afla și Spania, o hotarare de ultima ora scoate acest stat de pe lista țarilor din care oricine sosește intra in carantina. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința…

- INFORMARE DE PRESA Comitetul Național pentru Situații de Urgența a … Post-ul CNSU s-a razgandit! Persoanele venite din Spania nu stau in carantina, așa cum s-a anunțat in aceasta dimineața apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat hotararea nr. 39 din 10.08.2020 privind unele masuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.Avand in vedere situatia complexa generata de evolutia cazurilor noi de imbolnavire in Europa, precum si…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit o lista cu tarile din care, atunci cand cetațenii romani se intorc in Romania, vor intra in carantina. Durata carantinei este de 14 zile. Masura intra in vigoare la data de 27 iulie ora 0:00. Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat,…

- Romania nu se afla pe lista celor 59 de tari scutite de carantina la sosirea in Anglia. Romanii vor fi obligati sa se izoleze timp de 14 zile la sosire.Lista intra in vigoare incepand cu 10 iulie. Pe lista nu se regasesc nici China, SUA, Suedia si Portugalia, ceea ce inseamna ca, la sosire,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca romanii care vin din Italia și Franța sa nu mai intre in carantina sau autoizolare la domiciliu. Decizia intra in vigoare incepand de marți, 23 iunie. In plus, se reiau zborurile spre și dinspre aceste țari. Lista actualizata cuprinde acum 22…

- Marcel Vela ministrul de interne a anunțat sambata seara care sunt țarile din care romanii vor putea sa revina fara sa mai stea izolați doua saptamani. Iata care este lista celor 17 state europene. AustriaBulgariaCehiaCipruCroațiaElvețiaGermaniaGreciaIslandaLetoniaLiechtensteinLituaniaMaltaNorvegiaSlovaciaSloveniaUngaria…