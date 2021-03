Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, pe 10 martie, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței. CNSU a propus ca interdicția sa…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a emis hotararea nr. 5 din 03.02.2021 privind propunerea reluarii activitaților ce impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Elevii se…

- Ziarul Unirea Sorin Cimpeanu: „Regulile de distantare din unitațile de invațamant vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrului Sanatatii si ministrului Educatiei” Printr-un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei vor fi stabilite regulile de distanțare din unitatile de invatamant,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, in sedinta de vineri, prelungirea pana la data de 7 februarie 2021 a desfasurarii cursurilor online in unitatile de invatamant."Se propune suspendare activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant…