- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, miercuri, hotararea prin care propune prelungirea starii de alerta pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 12 iulie. Decizia va fi aprobata joi, in Guvern. Principala modificare este legata de creșterea perioadei pentru care…

- Raed Arafat a spus ca s-a aprobat prelungirea starii de alerta pentru inca o luna, incepand cu data de 13 mai 2021. „Elemenele de noutate se refera la permiterea circulației persoanelor in afara locuinței sau gospodariei in data de 13 mai 2021, in intervalul orar 2-5 dimineața, pentru deplasarea și…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a propus, joi, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 13.04.2021. Astfel, raman in vigoare restructiile de circulatie in functie de rata de incidenta, iar multe activitati sunt…

- Premierul a anunțat azi trei propuneri extrem de așteptate pe care le-a transmis catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Masurile au fost anunțate de Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. „Propuneri importante pe care le transmit astazi CNSU: – pentru cei care vor merge la slujba de Paște,…