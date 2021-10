Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a respins propunerea de carantinare a Bucureștiului venita de la Institutul Național de Sanatate Publica. CNSU anunța ca vor fi intensificate acțiunile de control pentru respectarea masurilor anti-Covid și se va analiza situația epidemiologica din Capitala…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 87 privind stabilirea masurilor necesar a fi implementate la nivelul Municipiului București și județului Ilfov pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. Principalele prevederi: - nevalidarea…

- Grupul tehnico-stiintific din cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta a decis sa respinga propunerea Institutului National de Sanatate Publica privind carantinarea municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, a anuntat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Bucureștiul și județul Ilfov nu vor intra in carantina, a recomandat vineri dimineața Grupul tehnico-științific din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a luat in discuție propunerea de joi a Institutului Național de Sanatate Publica. Decizia finala va fi luata de CNSU, in baza…

- Incidența cazurilor de infectare cu coronavirus din București a ajuns, vineri, 15 octombrie, la 15,83 la mie, cu 0,41 mai mult decat in ziua anterioara , potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, citate de Hotnews.ro . Rata incidenței din Capitala a inregistrat creșteri zilnice in ultimele…

- București in carantina? Este intrebarea care se afla in aceasta zi pe buzele tuturor locuitorilor din Capitala. O decizie urmeaza sa fie luata vineri, iar daca autoritațile decid sa inchida orașul, atunci vor intra in vigoare noi restricții. Cum incidența numarului de cazuri de imbolnavire cu Covid…

- Discutii privind posibila intrare a Capitalei in carantina Foto: Arhiva/ Catalin Radu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Capitala, care a raportat joi peste 3.000 de cazuri noi de COVID, ar trebui sa intre în carantina, spun specialistii Institutului National de Sanatate Publica. …

- ​​Explozia de cazuri de COVID-19 a facut Institutul Național pentru Sanatate Publica(INSP) sa propuna instituirea carantinei în București și în Ilfov. În documentul transmis catre prefecturile București, Ilfov, ministerul Sanatații și lui Raed Arafat, se propune ca masura sa fie aplicata…