Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, prin Hotararea nr. 52, instituirea unor masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2, anunta, vineri dimineata, Grupul de Comunicare Strategica. Propunerile din Hotararea CNSU urmeaza sa fie aprobate prin…

- DOCUMENT. Lista restricțiilor care intra in vigoare de luni. Circulația va fi restricționata noaptea Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, prin Hotararea nr. 52, instituirea unor masuri pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2, anunta, vineri dimineata, Grupul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a intocmit o lista cu masuri restrictive ce ar putea fi impuse la nivel național. E vorba de o ”carantinare parțiala”. Masca devine obligatorie, peste tot. Se inchid inclusiv creșele. Iar munca de acasa e ”obligatorie” in toate domeniile in care acest lucru…

- Hotararea CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgența) numarul 52, privind instituirea unor masuri pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS – CoV- 2. Propunerile din Hotararea CNSU urmeaza sa fie aprobate prin Hotarare de Guvern, iar masurile respective…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea 52 prin care vor intra in vigoare noile restricții pe teritoriul Romaniei, anunțate de Klaus Iohannis in debutul ședinței de Guvern de joi, 5 noiembrie. Conform premierului Ludovic Orban, masurile vor intra in vigoare luni, 9 noiembrie.Cu…

- Reactia vine in contextul in care Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta va discuta marti asupra masurilor propuse de catre DSP Bucuresti, in conditiile in care, luni, rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, in Capitala a fost de 1,86. „Nu sunt restrictii pe care le-am impus acum.…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a afirmat, intrebat daca este necesara inchiderea restaurantelor in Bucuresti, ca „sunt restrictii pe care le-am impus de la inceput" si ca „acel indice care trece de 1,5 inchide restaurantele, inchide cinematografele, inchide teatrele". „Nu sunt restrictii…

- Propunerile DSP Bucuresti, insusite deja de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, includ inchiderea restaurantelor, interzicerea evenimentelor private cu peste 50 de persoane in restaurante si cafenele. O alta recomandare este purtarea mastii in jurul scolilor, pe o distanta de 100 de metri,…