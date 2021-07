Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru situatii de Urgenta propune noi masuri de la 1 august referitoare sa desfasurarea activitatilor culturale, artistice si de divertisment, in funtie de incidenta cazurilor de COVID-19. Restrictii legate de numarul participantilor sunt impuse si in cazul evenimentelor private…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare care prevede noi masuri de relaxare a restricțiilor de la 1 august. CNSU propune ca, incepand din 1 august, activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea…

- Noi masuri de relaxare pentru organizarea și desfașurarea unor evenimente sau activitați economice au fost adoptate de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența șic are vor intra in vigoare de pe 1 august. Masurile vizeaza evenimentele cultural-artistice, festivalurile, nunțile, botezurile,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat HOTARAREA:Art.1 – (1) Incepand cu data de 01.07.2021, se propune ca activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, in condițiile asigurarii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat HOTARAREA:Art.1 – (1) Incepand cu data de 01.07.2021, se propune ca activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, in condițiile asigurarii…

- Starea de alerta este prelungita in Romania, cu 30 de zile, incepand de sambata, de la miezul noptii. Odata cu noua HG adoptata de Guvern intra in vigoare o serie de relaxari ale masurilor anti-COVID. Intre masuri se regaseste posibilitatea organizarii de evenimente private – nunti, botezuri – in localitatile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența intrunit in ședința astazi a adoptat noi masuri de relaxare incepand cu data de 1 iunie. Astfel, crește numarul de persoane care nu aparțin aceleiași familii ce pot circula in grupuri pietonale de la 6 persoane la 8 persoane. Nunțile, botezurile și parastasele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat lista masurilor de relaxare ce se vor aplica in Romania, gradual, in patru etape. Primele restricții se ridica incepand cu data de 15 mai, iar urmatoarele la data de 1 iunie, 1 iulie și 1 august. Hotararea adoptata prevede un calendar al…