- O noua actualizare a listei țarilor cu risc epidemiologic ridicat va intra in vigoare de duminica, 7 noiembrie, de la miezul nopții. In zona roșie trec Cehia, Ungaria și Danemarca, in timp ce Statele Unite ale Americii trec in zona galbena.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat in ședința din 4 noiembrie Hotararea numarul 97 pentru actualizarea listei țarilor / teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat intr-o sedinta desfasurata online joi seara, Hotararea…

- Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic. Ungaria și Cehia intra in zona roșie Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de vineri, 5 noiembrie 2021, Hotararea numarul 99 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in unitațile de invațamant, in contextul pandemiei…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Potrivit CNSU, Ungaria și Cehia intra in zona roșie, in timp ce Israel trece in verde, in urma scaderii incidenței.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat vineri lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pe coduri de culori. Olanda și Federația Rusa au intrat in zona roșie ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de Covid-19. CNSU a aprobat Hotararea nr. 95 privind actualizarea listei…

- O noua actualizare a listei țarilor cu risc epidemiologic ridicat va intra in vigoare de duminica, 24 octombrie, de la miezul nopții. In zona roșie trec Austria și Grecia, iar Israelul in zona galbena.