CNSU: Măștile medicale sau FFP2, OBLIGATORII în toate spațiile publice, inclusiv pe stradă. Măștile textile, INTERZISE CNSU: Maștile medicale sau FFP2, OBLIGATORII in toate spațiile publice, inclusiv pe strada. Maștile textile, INTERZISE Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri o hotarare prin care sunt propuse noi restricții, pentru a limita valul 5 al pandemiei de COVID-19. CNSU cere ca in spațiile publice sa fie purtate doar maști chirurgicale și FFP2, ceea ce inseamna ca cele textile nu vor mai fi permise. Citește și DOCUMENTE: Principalele […] Citește CNSU: Maștile medicale sau FFP2, OBLIGATORII in toate spațiile publice, inclusiv pe strada. Maștile textile, INTERZISE in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

