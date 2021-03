Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat, in sedinta de vineri, lista tarilor/ zonelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se impune carantina la domiciliu/ in locatia declarata timp de 14 zile. Conform hotararii, in zona galbena se afla urmatoarele tari/ zone/ teritorii: * Cehia* San Marino* Muntenegru* Estonia* Seychelles* Insulele Turks si Caicos* Monaco* Israel* Bahrain* Slovacia* Serbia* Malta* Liban* Slovenia* Letonia* Albania* Iordania* Suedia* Saint Lucia* Andorra* Ungaria* Aruba* Emiratele Arabe Unite* Franta* Luxemburg* Republica Moldova* Palestina* Maldive*…