Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, vineri, Hotararea 10 privind acordarea de asistenta internationala cu titlul gratuit pentru Republica Moldova, suplimentarea stocurilor de urgenta cu produse, materiale si echipamente sanitare necesare in procesul de

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, vineri, Hotararea 10 privind acordarea de asistenta internationala cu titlul gratuit pentru Republica Moldova, suplimentarea stocurilor de urgenta cu produse, materiale si echipamente sanitare necesare in procesul de vaccinare anti-COVID si…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina la intrarea in Romania, a fost actualizata, potrivit unei noi hotarari adoptata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), care intra in vigoare de luni, 15 februarie. Printre țarile incluse in noua lista se…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CJSU) a adoptat joi o hotarare prin care a fost actualizata lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina la intrarea in Romania. Potrivit CNSU, lista actualizata va intra in vigoare de luni, 15 februarie. Lista cuprinde…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi Hotararea numarul 9 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea,

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 3 ianuarie 2021, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta din Romania a actualizat lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, potrivit ultimei actualizari Republica Moldova nu se regasește printre țarile respective, semnificand ca cetațenii RM nu vor fi plasați in izolare/carantina la intrarea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri, 20 noiembrie 2020, Hotararea nr.55 care include lista actualizata a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin in Romania din aceste țari vor fi obligate sa intre in carantina la domiciliu sau in alta locație pe o perioada…