CNSU: Condiții de desfășurare a evenimentelor de 1 Decembrie CNSU: Condiții de desfașurare a evenimentelor de 1 Decembrie Foto: Arhiva/ Carmen Vulcan Hotarârea adoptata de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, care trebuie validata și de guvern, mai permite și reluarea unor activitați care au fost total interzise în perioada de vârf a valului 4 al pandemiei. În plus, au fost stabilite normele de desfașurare a evenimentelor organizate de 1 Decembrie. Publicul ar putea asista, din nou, la competiții sportive, în spații închise sau deschise, de asemenea, la spectacole, concerte și festivaluri… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

