CNSU: Bulgaria a trecut în zona galbenă. Persoanele nevaccinate intră în carantină la întoarcerea în țară CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Bulgaria, una dintre destinațiile preferate ale romanilor, a intrat in zona galbena, ceea ce inseamna ca doar cei vaccinați și cei care prezinta un test PCR negativ sunt scutiți de carantina la intoarcerea in țara. In zona galbena au trecut și Serbia, Albania, Slovacia și Belarus, iar in zona roșie au intrat, printre altele, și Elveția, Maldive și Macedonia de Nord. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a actualizat joi, 19 august, lista tarilor cu risc epidemiologic. In zona roșie au trecut Republica Dominicana, Saint Lucia și Kosovo, ceea ce inseamna ca persoanele care vor reveni din aceste destinații vor intra in carantina pentru 14 zile daca nu sunt vaccinate anti-COVID. Lista intra in…

- Persoanele nevaccinate care vin din vacanța din Franța intra de astazi in carantina. Asta dupa ce țara a intrat pe lista roșie. Și Turcia a trecut pe lista galbena, ceea ce inseamna ca cei nevaccinați sau fara un test negativ intra in carantina. Sunt ultimele modificari dupa ce noua lista a țarilor…

- CNSU a facut noi modificari in ceea ce privește persoanele care se intorc in țara din țarile aflate pe lista cu risc epidemiologic. Cea mai importanta este aceea ca a crescut la 6 ani varsta pana la care copiii sunt scutiți de carantina la intoarcerea din țari aflate pe lista galbena sau roșie, fara…

- Carantina sau nu dupa vacanta? Lista tarilor cu risc epidemiologic de COVID crescut a fost actualizata pe 15 iulie. Unele dintre destinatiile preferate de romani pentru vacante au trecut pe lista galbena, dar si pe cea rosie. Care sunt conditiile de calatorie si ce trebuie sa stiti legat de carantina…

- Spania, Portugalia și Olanda intra in zona roșie, in timp ce Grecia - una dintre destinațiile de vacanța preferate de catre romani - intra in zona galbena, incepand de la mizul nopții de sambata spre duminica, potrivit deciziei de joi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, care a actualizat…

- Grecia a trecut din zona verde in zona galbena. Persoanele care vin din zona galbena trebuie sa stea in carantina la intrarea in Romania. Sunt scutite de carantina acele persoane care au trecut prin infecția cu sars-cov-2, cele vaccinate și cele care au test negativ.Chiar daca vin dintr-o zona aflata…

- Grecia a trecut din zona verde in zona galbena. Persoanele care vin din zona galbena trebuie sa stea in carantina la intrarea in Romania. Sunt scutite de carantina acele persoane care au trecut prin infecția cu sars-cov-2, cele vaccinate și cele care au test negativ.Chiar daca vin dintr-o zona aflata…

- Pentru vacanțe cu trenul in Europa la preturi atractive, CFR Calatori recomanda oferta de calatorie Interrail Pass , ce va avea reduceri de 10% in luna iunie. Oferta este pentru ambele variante ale ofertei: Interrail Global Pass și Interrail One Country Pass. Reducerea se acorda tuturor categoriilor…