Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat marti seara, printr-o hotarare, acordarea de asistenta internationala, cu titlu gratuit, pentru India. Conform hotararii CNSU, decizia are la baza solicitarea autoritatilor din Republica India, transmisa prin Mecanismul European de Protectie Civila, pentru acordarea de asistenta internationala in contextul eforturilor de combatere a pandemiei de COVID-19. "Se aproba acordarea de asistenta internationala, cu titlu gratuit, pentru Republica India, constand in cantitatile de produse prevazute in anexa la prezenta hotarare. Transportul cantitatilor…