"Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 8 octombrie, Hotararea numarul 48 privind stabilirea exceptiilor de la masura carantinei ce se aplica persoanelor care sosesc in Romania din tarile/zonele de risc epidemiologic precum si pentru suspendarea zborurilor catre acestea", a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Hotararea stabileste, printre altele, suspendarea zborurilor spre si dinspre Romania, efectuate de operatorii economici din aviatie, dinspre si spre statele prevazute in lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, aprobata…