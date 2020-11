CNSU a propus noi măsuri pentru combaterea răspândirii COVID 19 – reapare declarația pe proprie răspundere Purtarea maștii de protecție ar putea deveni obligatorie din 9 noiembrie, cursurile școlare s-ar putea desfașura doar online, iar circulația in toate localitațile din Romania ar putea fi interzisa in intervalul orar 23.00 – 05.00, conform unei hotarari CNSU care ar trebui sa fie aprobata de Guvern. Hotararea CNSU propune instituirea obligației purtarii maștii […] Articolul CNSU a propus noi masuri pentru combaterea raspandirii COVID 19 – reapare declarația pe proprie raspundere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

