CNSU a decretat stare de alertă în județul Vrancea din cauza zăpezii și viscolului Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decretat, sambata, stare de alerta in județul Vrancea din cauza ninsorii și a viscolului. "In contextul situației generate de fenomenele meteo periculoase prognozate astazi, premierul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca a convocat in regim de urgența, in format online, Comitetul Național pentru Situații de Urgența. In cadrul ședinței CNSU a […]

