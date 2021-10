Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a aprobat folosirea testelor de saliva in școli. Vor fi achiziționate 70 de milioane de teste pentru depistarea COVID Decizie in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Membrii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) s-au intrunit sambata pentru a lua…

- Utilizarea testelor de saliva pentru școlile din Romania, aprobata de CNSU: Vor fi achiziționate 70 de milioane de teste Utilizarea testelor de saliva pentru școlile din Romania, aprobata de CNSU: Vor fi achiziționate 70 de milioane de teste Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca 70…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat marți achiziționarea a 500 de concentratoare de oxigen de mare capacitate, pentru a face fața nevoii crescute de oxigen pentru pacienții COVID din spitale. Potrivit unui comunicat al CNSU, Hotararea nr. 79 vizeaza aprobarea majorarii cantitatilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca actiunile de control in scoli privind respectarea tuturor regulilor de protectie sanitara in contextul pandemiei de COVID-19 vor incepe de luni, 4 octombrie, informeaza AGERPRES . “Am insistat sa fie cuprinsa si in Hotararea CNSU – intensificarea actiunilor…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin care instituie obligativitatea purtarii maștii nu doar in spațiile inchise, ci și pe strada. Masura va fi aplicata in toate localitațile in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000…

- Comitetul pentru Situații de Urgența s-a întrunit în aceasta seara pentru aprobarea Hotarârii Nr.76. Una dintre cele mai importante modificari este utilizarea testelor rapide din saliva pentru elevi și cadrele didactice. „Se propune utilizarea în unitațile de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat,ieri, printr-o noua hotarare, propunerea privind obligativitatea certificatului verde COVID pentru accesul la activitati economice din anumite domenii in localitatile unde rata de incidenta este mai mare de 3 la mia de locuitori si mai mica…

- Comitetul National pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 9 septembrie 2021, Hotararea numarul 67 privind propunerea prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei. 1. Se propune menținerea coordonarii operaționale a serviciilor publice de ambulanța și a serviciilor voluntare…