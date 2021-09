Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a decis in ședința de astazi, 30 septembrie 2021, modificarea și completarea masurilor adoptate la nivelul localitaților in care incidența cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile este mai mare de 6 la mia de locuitori. CNSU propune eliminarea testelor pentru activitațile desfașurate in activitațile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 76 prin care se propune: abilitarea ME si MS pentru modificarea Ordinului comun nr 5196 1756 2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor institutiilor de invatamant in conditii de siguranta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 76 prin care propune mai multe masuri in localitațile unde incidența cazurilor de Covid-19 depașește 6/1000 de locuitori. Astfel, conform documentului, elevii se vor duce fizic la școala, indiferent de rata de infectare, cu criterii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 76 prin care se propune: – *abilitarea ME și MS pentru modificarea Ordinului comun* nr 5196/1756/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea prin care crește la 6 la mie pragul incidenței COVID la care se inchid magazinele la ora 18:00 și la care se introduce carantina de weekend. In hotarare sunt prezente și masurile de scutire de carantina pentru persoanele vaccinate, precum și…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Hotararea integrala a CNSU, AICI! (.pdf) Principalele modificari propuse prin acest proiect de hotarare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse prin acest proiect de hotarare vizeaza: a) creșterea pragului incidenței cumulate…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat in ședința de joi, 16 septembrie, Hotararea numarul 70, prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pan-demiei de COVID-19.Principalele modificari propuse reglementeaza in primul rand desfașurarea unor activitați…